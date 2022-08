Woher kommt: "Umgekehrt wird ein Schuh daraus?"

per Mail teilen

Für ein gutes Ergebnis auch mal um die Ecke denken

Diese Redewendung stammt aus dem Schusterhandwerk, das es so heute gar nicht mehr gibt. Bei „Umgekehrt wird ein Schuh daraus“ geht es darum, dass der Schuh so gemacht wird, dass man die Nähte gut durch das Leder durchziehen kann, und dafür wird der Schuh umgestülpt. Für die Weiterverarbeitung muss man ihn umdrehen. Dann bringt man die Brandsohle und die Sohle an, bevor von außen noch mal gegengenäht wird.

Diese zweimal genähten Schuhe waren gutes Schuhwerk. So bedeutet dieses Sprichwort auch, dass man für ein gutes Ergebnis um die Ecke denken muss.