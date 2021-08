Das kommt auf die Darmerkrankungen an. Beim Darmkrebs haben wir hohe Zahlen, aber wir sind in diesem Bereich auf der anderen Seite auch besser in der Früherkennung und Therapie geworden, wir können also früher behandeln.

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben zugenommen. Woran das genau liegt, wissen wir noch nicht. Aber gerade in westlichen Industrienationen steigen zum Beispiel die Zahlen für Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa bei Kindern deutlich an. Und von der Tendenz her sehen wir, dass Menschen mehr Wert auf die Themen Darmgesundheit und Ernährung legen, das heißt, das Bewusstsein für Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat auch zugenommen.