Prof. Dr. med. Julia Seiderer-Nack ist Fachärztin für Innere Medizin und Ernährungsmedizin und lehrt und praktiziert in München.

Ihr Medizinstudium absolvierte sie an der Ludwig-Maximilian-Universität (LMU) in München, der Universität Aberdeen in Schottland und an der Harvard Medical School in Boston (USA).

Im Rahmen ihrer Facharztausbildung und Habilitation an der LMU München hat sie sich auf die Behandlung von Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts spezialisiert und zahlreiche wissenschaftliche Studien zu den Grundlagen des Immunsystems und entzündlicher Erkrankungen im Darm veröffentlicht.

Durch ihre Zusatzausbildungen auf dem Gebiet der Ernährungsmedizin und Komplementärmedizin hat sie in der Behandlung von Darm-Patienten auch ganzheitliche Therapieformen im Blick und hierzu auch mehrere Gesundheitsratgeber für Patienten geschrieben. Die Rolle der Darmbakterien für die Gesundheit des Menschen und die Zusammenhänge der Darm-Hirn-Achse interessieren sie in ihrer klinischen Tätigkeit besonders.