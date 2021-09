Hilft eine Stuhltransplantation gegen Übergewicht?

per Mail teilen

Das wäre schön wenn es so wäre, und es gab bereits viele Anfragen zu diesem Punkt. Es gibt recht gute Studien darüber, dass man durch Mikrobiom-Übertragung von einer Maus auf eine andere aus einer dünnen Maus eine dicke Maus machen kann und umgekehrt. Das klingt vielversprechend, ist aber beim Menschen nicht ganz so einfach. Momentan gibt es also keine Evidenz dafür, dass eine Stuhltransplantation bei Adipositas wirken kann.

Aber das Thema Mikrobiom ist trotzdem wichtig für Adipositas. Es gibt manche Bakterienstämme, die extrem gute Futterverwerter sind und damit eine Adipositas noch verstärken. Und es kann durchaus sinnvoll sein, gemeinsam mit einer Ernährungsberatung genauer hinzuschauen, ob beispielsweise mit Prä- oder Probiotika oder einer Ernährungsumstellung geholfen werden kann.