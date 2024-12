Weihnachtliche Geschichten und Bräuche

Von Anja Brockert und Bettina Winkler

Festlich und feierlich soll er sein, der traditionelle Heiligabend. Anja Brockert und Bettina Winkler begleiten Sie mit stimmungsvoller Musik und Geschichten über weihnachtliche Bräuche und Rituale - alte und neue.

Es geht um den Barbarazweig und um die Weihnachtsgurke. Wir hören von verschneiten Wäldern, Weihnachtsdeko aus Kunstschnee und von den geheimnisvollen Raunächten.

Und etwas heiter wird es auch: mit Geschichten über komische Familienrituale an Heiligabend und kleine Katastrophen in der Küche. Dazu viel festliche Musik von Johann Sebastian Bach, Igor Strawinsky, Ottorino Respighi und vielen anderen. (SWR 2020)

Literaturliste:

1.) "Schnee" von Robert Walser

Aus: Robert Walser: Kleine Dichtungen, Suhrkamp Taschenbuch, 4. Auflage 2016

2.) "Advent" von Rainer Maria Rilke

Aus: Weihnachtsgedichte / R.M.R. Die Gedichte, Frankfurt a.M.: Insel, 1998

"Weihnacht" von Friedrich Glauser

Aus: Weihnachten in der Schweiz, Unionsverlag 2018

3.) "Barbaratag" von Ingeborg Drewitz

Aus: Friedrich Schorlemmer (Hg.): Dezembernacht. Gedichte und Geschichten zur Advents- und Weihnachtszeit. Radius Verlag 2019

4.) "Die gute alte Weihnachtsgurke" von Angelika Bucerius

Aus: Stephan Koranyi/ Gabriele Seifert: Weihnachtsüberraschung, Reclam Verlag 2015

5.) "Die Bescherung" von Hanns-Dieter Hüsch

Aus: Zauberhafte Geschichten zum Vorlesen. Ausgewählt von Gesine Dammel. Insel Taschenbuch, 2020

6.) "Das Haus vom Christkind" von Kathrin Schrocke

Aus: Stephan Koranyi/ Gabriele Seifert: Weihnachtsüberraschung, Reclam Verlag 2015

7.) "Perlen vor die Säue" von Vincent Klink

Aus: Reiner, Matthias (Hg.): Unter dem Tannenbaum. Geschichten zur Weihnacht. Insel Verlag, 2020

8.) "Von den Jahreszeiten des Körpers" von John von Düffel

Aus: Zauberhafte Geschichten zum Vorlesen. Ausgewählt von Gesine Dammel. Insel Taschenbuch, 2020

9.) "Raunächte" von Urs Faes (Auszug)

Aus: Urs Faes: Raunächte, Insel Verlag Berlin 2018

10.) "Dreikönigstag" von Heinrich Hansjakob (Auszug)

Aus: Paulsen, Gundel (Hg.): Weihnachtsgeschichten aus Baden. Husum Verlag, 2. Auflage 1990



Musikliste:

Jan Dismas Zelenka:

"Magnificat"

Katia Plaschka (Sopran)

Marburger Bachchor

L'Arpa Festante München

Leitung: Nicolo Sokoli

Wilhelm Lutz-Rijeka:

"Der Junge und der Morgen voller Schnee"

Ensemble Clarinesque

Max Reger:

"Weihnachtstraum"

Markus Becker (Klavier)

Hugo Distler:

"Ich brach drei dürre Reiselein"

Singer Pur

Heinrich Isaac:

Introitus, Tractus und Communio "Rorate coeli"

Miriam Feuersinger (Sopran)

Daniel Schreiber (Tenor)

Les Escapades

Trad./Georg Friedrich Händel/Chris Walden:

"We wish you a merry Christmas/Joy to the world "

Till Brönner (Trompete)

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Nan Louise Schwartz

Franz Liszt:

Scherzoso und "Ehemals" aus: "Der Weihnachtsbaum "

Martha Argerich, Stephan Zind (Klavier)

Igor Strawinsky:

Choral-Variationen über das Weihnachtslied "Vom Himmel hoch, da komm' ich her"

SWR Vokalensemble Stuttgart

SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern

Leitung: Paul Goodwin

Jule Styne:

"Let it snow! Let it snow! Let it snow!"

Bing Crosby (Gesang)

London Symphony Orchestra

Johann Christoph Pez:

Drei Sätze aus dem Concerto pastorale F-Dur

Jan Nigges, Michael Schneider (Blockflöte)

Baroque Avenue

Victor Young:

"Beautiful Love"

Vincent Klink (Basstrompete)

Patrick Bebelaar (Klavier)

Michel Godard (Tuba)

Gavino Murgia (Saxofon)

Carlo Rizzo (Tamburin)

Johann Christoph Pez:

Vier Sätze aus dem Concerto pastorale F-Dur

Jan Nigges, Michael Schneider (Blockflöte)

Baroque Avenue

Eberhard Budziat:

Marzipan Tango

Ebu & The Thing of Swing

Giya Kancheli:

"Twelfth night"

George Vatchnadze (Klavier)

Ottorino Respighi:

"La befana" aus: Römische Feste

Philharmonisches Orchester Oslo

Leitung: Mariss Jansons

Peter Cornelius:

"Die Könige" op. 8 Nr. 3

Olaf Bär (Bariton)

Helmut Deutsch (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

"Gloria in excelsis Deo" BWV 191

Gerlinde Sämann (Sopran)

Johannes Kaleschke (Tenor)

Chor und Orchester der J. S. Bach-Stiftung

Leitung: Rudolf Lutz

Hanns Dieter Hüsch:

"Feiertage"

Hanns Dieter Hüsch (Sprechgesang)