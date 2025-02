Dieses Hörspiel steht für 12 Monate zum Download bereit.

Ein Sonntag am See. Eine Frau sitzt am Ufer und hält ihre beiden kleinen Kinder im Arm. Was eine Wochenend-Idylle sein sollte, kippt ins Gegenteil. Das Segelboot ist gekentert, der Vater wird vermisst. In diesem harmlosen Badesee kann er doch unmöglich ertrunken sein. Sicher taucht er wieder auf und wird über die Angst seiner Frau lächeln. Während der Rettungshubschrauber über ihr kreist, erinnert sich die Erzählerin an ihr Leben mit diesem Mann, ihrem Gegenpart in einer bewegten Ehe.

Maike Wetzel erzählt davon, was es bedeutet, langsam das Unfassbare anzunehmen, zu erkennen und zuzulassen und dabei als Mutter zweier Kinder weiterhin funktionieren zu müssen. In ihrer Autofiktion fügt sich Zerbrochenes allmählich wieder zusammen, der persönliche Wiederaufbau nach der Katastrophe beginnt.

Von Maike Wetzel

Nach ihrem gleichnamigen Roman

Mit: Anne Ratte-Polle, Manuel Harder

Regie: Kai Grehn

SWR 2025 - Premiere