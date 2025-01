Die 12 Raunächte – Magische Zeit zwischen den Jahren

Moderne Gurus auf Social Media erreichen hunderttausende User*innen. Für manche ist es eine erfolgreiche Geschäftsidee, die offenbar einen Nerv trifft: Spirituelle Orientierung in einer komplexer und bedrohlicher wirkenden Welt. Wie passen Social Media und Spiritualität zusammen? Und was suchen junge Menschen in spirituellen Angeboten?