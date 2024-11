Mittagskonzert - LIVE vom 28.11.2024

SWR Symphonieorchester

Tara Erraught (Mezzosopran)

Leitung: Emmanuel Tjeknavorian

Peter Tschaikowsky:

"Romeo und Julia", Fantasie-Ouvertüre nach William Shakespeare für Orchester

Alma Mahler:

Sieben Lieder, bearbeitet für Stimme und Orchester

(Liveübertragung aus der Stuttgarter Liederhalle)

Dass Instrumentalisten zum Taktstock greifen, kommt nicht selten vor. Doch kaum einer schlägt diesen Richtungswechsel in so jungen Jahren ein wie Emmanuel Tjeknavorian. Noch dazu nahm dessen Karriere als Geiger so richtig Fahrt auf, als er 2015 den Sibelius Wettbewerb in Helsinki gewann. Doch das Dirigieren gehört für den gebürtigen Wiener schon immer dazu und ist mittlerweile das Zentrum seines künstlerischen Schaffens. Seit September ist er neuer Musikdirektor des Orchestra Sinfonica di Milano. Beim ersten Mittagskonzert der neuen Saison gibt er sein Debüt beim SWR Symphonieorchester.