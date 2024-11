Als Posaunist, Komponist und Pädagoge in Personalunion gehört Mike Svoboda zu den originellsten Musikerpersönlichkeiten unserer Zeit. Nicht umsonst ist der Preisträger des Praetorius Musikinnovationspreises ein gerngesehener „Artist in Residence“ bei Musikfestivals und Veranstaltern auf der ganzen Welt. Konsequent setzt er sich für die Erweiterung des Repertoires ein und brachte hunderte von Werke zur Uraufführung, u. a. Canzona per sonare für Altposaune und zwei Orchestergruppen von Wolfgang Rihm bei den Schwetzingen SWR Festspielen 2002. Svoboda gastierte zuletzt als Dirigent bei den Festspielen 2019 mit seinem Werk Once Around the World für Gramophon, Animationsfilm und Orchester. In seinen Kompositionen schafft er unerwartete Verbindungen von Traditionellem und Zeitgenössischem und eröffnet dem Publikum neue Zugänge zur Musik. Mit Anne-May Krüger wurde 2019 die Kammeroper Die Katze, die ihre eigenen Wege ging am Landestheater Linz uraufgeführt.