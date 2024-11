Nachtmusik

Nach seiner Oper "Adam und Eva" ist der Residenzkünstler Mike Svoboda mit einem weiteren amüsanten Programm bei den Festspielen zu Gast.

Datum: Freitag, 16. Mai 2025 Beginn: 21:30 Uhr

Einlass: 21:15 Uhr Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Kategorie I: 35,00 Euro Kategorie II: 30,00 Euro Kategorie III: 20,00 Euro Kategorie IV: 16,00 Euro Kategorie V: 10,00 Euro Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Programm: Musik von Richard Wagner und Mike Svoboda



Texte von Richard Wagner, Friedrich Nietzsche, Thomas Mann, Filippo Tommaso Marinetti, Camille Saint-Saëns und Erik Satie Mitwirkende: MIKE SVOBODA QUARTET

Karolina Öhman Violoncello

Stefan Preyer Kontrabass

João Carlos Pacheco Schlagzeug

Mike Svoboda Posaune

Kaum ein Komponist hat so verführerische Musik geschrieben wie Richard Wagner. Und kaum ein Künstler hat so streitbare Schriften hinterlassen wie er. Mit seinem Programm Do you love Wagner? (Untertitel: 14 Versuche, Wagner lieben zu lernen) begibt sich unser Residenzkünstler Mike Svoboda mitten ins Gewühl des Schlachtfelds, auf dem sich begeisterte Wagnerianer und Wagalaweia-Hasser bekriegen. Eine Collage aus Texten für, gegen und von Richard Wagner wird ergänzt durch schamlose Arrangements einiger seiner bekanntesten Musikstücke für Jazzcombo, Rockband und Schifferklavier. Aus alldem entsteht ein neues Gesamtkunstwerk, das zwar nur begrenzt Bayreuth-tauglich, dafür aber ungemein unterhaltsam ist. „Ich mache nichts kaputt“, so Mike Svoboda über sein Programm, „aber ich gestalte um. Ich wollte den Hörerinnen und Hörern verschiedene Facetten präsentieren, damit sie selbst überlegen können: Liebe ich nun die Musik, die Persönlichkeit oder das Phänomen Wagner? Ich persönlich finde Wagners Musik großartig, den Menschen kenne ich nicht.“

Um 20.30 Uhr und im Anschluss: Mit dem Star an der Bar | Kurfürstenstube