Musiktheater in einem Vorspiel und drei Akten von Mike Svoboda (Musik) und Anne-May Krüger (Libretto) nach Peter Hacks’ gleichnamiger Komödie

Datum: Sonntag, 4. Mai 2025 Beginn: 18:00 Uhr

Einführung: 17:00 Uhr, Kammermusiksaal

Veranstaltungsdauer: ca. 2 Stunden plus Pause Einlass: 17:45 Uhr Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Kategorie I: 69,00 Euro Kategorie II: 55,00 Euro Kategorie III: 41,00 Euro Kategorie IV: 27,00 Euro Kategorie V: 19,00 Euro Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Programm: Auftragswerk der Schwetzinger SWR Festspiele in Koproduktion mit dem Landestheater Linz Mitwirkende: Mike Svoboda Musikalische Leitung

Andrea Moses Regie

Heike Vollmer Bühne

Anja Rabes Kostüme

Sarah Derendinger Video

Christoph Blitt Dramaturgie

Florian Sigl Licht



Morgane Heyse Sopran, Gabriel

Manuela Leonhartsberger Mezzosopran, Sathanael

Tina Josephine Jaeger Sopran, Eva

Alexander York Bariton, Adam

Génesis Beatriz López Da Silva Mezzosopran, Einhorn 1

Felix Lodel Bass, Einhorn 2



PROJEKTCHOR DES LANDESTHEATERS LINZ



HR-SINFONIEORCHESTER



SWR EXPERIMENTALSTUDIO

Daniel Miska Klangregie

Kleine Ursache – große Wirkung: Im Paradies genügte ein Apfel, um die Menschheit bis zum Jüngsten Tag ins Unglück zu stürzen. 1972 überraschte der ostdeutsche Schriftsteller Peter Hacks’ sein Publikum in Ost- wie Westdeutschland, als er die biblische Erzählung vom Sündenfall des ersten Menschenpaares zu einer Komödie umformte. Dabei war es sein am DDR-Alltag geschulter Blick für die Absurditäten des Daseins, der ihn dazu befähigte, in sprachlich virtuoser Form den Humor in der Geschichte vom Sündenfall freizulegen. Gleichzeitig schuf er mit seiner Komödie Adam und Eva ein scharfzüngiges Plädoyer für einen Freiheitsbegriff, der sich allen moralischen Kategorien entzieht. Haben Adam und Eva richtig oder falsch gehandelt? Egal – sie haben gehandelt. Mike Svoboda, Komponist und Posaunist, Amerikaner in der Schweiz und ein musikalischer Grenzgänger zwischen Neuer Musik, Jazz, Performance und feinem Humor, konzentrierte sich als Opernkomponist bisher auf Werke für junges und jüngstes Publikum. Derart geschult in der Verbindung von Anspruch und Leichtigkeit, ist Svoboda geradezu prädestiniert, Hacks’ paradiesische Komödie in Musik zu setzen und ihre Aktualität vor Augen zu führen. Die Librettofassung für sein Musiktheater Adam und Eva hat Anne-May Krüger erstellt. Der Komponist steht selbst als Dirigent am Pult des hr-Sinfonieorchesters.

Mit freundlicher Unterstützung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia

Altersempfehlung: ab 15 Jahren