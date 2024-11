Drei Barockoboen, darunter die eine Quinte tiefer gestimmte Taille, ein Fagott, Schlaginstrumente und ein Stall in Versailles: Das passt zusammen, denn in dem Gebäude La Grande Écurie, an das der Name des 2018 gegründeten französisch-italienischen Ensembles erinnert, wurde vom späten 17. und 18. Jahrhundert nicht nur geritten, sondern auch Musik gemacht – oft sogar beides gleichzeitig. Die Musiker:innen von La Petite Écurie pflegen nicht nur ausgesprochen kreativ das Repertoire, das damals entstand, sondern erproben gerne ungewöhnliche Aufführungsformen und geben ihre Begeisterung für die Barockmusik außerdem mit viel Energie und Freude in Kinder- und Familienkonzerten weiter.