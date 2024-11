Sweet Passion

Datum: Sonntag, 18. Mai 2025 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung: 18.30 Uhr, Jagdsaal Einlass: 19:15 Uhr Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Kategorie I: 59,00 Euro Kategorie II: 41,00 Euro Kategorie III: 27,00 Euro Kategorie IV: 19,00 Euro Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Programm: Arien und Instrumentalsätze von Henry Purcell, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach sowie kurze elektronische Präludien Mitwirkende: Miriam Feuersinger Sopran



LA PETITE ÉCURIE

Miriam Jorde Hompanera Barockoboe

Valerie Colen Barockoboe, barocke Oboe d’amore

Marc Bonastre Riu Taille, Barockoboe, Bass d’hautbois

Giovanni Battista Graziadio Barockfagott

Philipp Lamprecht Historische Schlaginstrumente

Drinnen leise, draußen laut. Drinnen Saiteninstrumente, draußen Bläser, vor allem jene, die zu Barockzeiten besonders en vogue waren: Oboen. Das 2018 gegründete französisch-italienische Ensemble La Petite Écurie (drei Barockoboen, Fagott und Schlaginstrumente) steht mit seinem Repertoire in der großen Tradition von Outdoor-Klang-Festivitäten, wie sie im 17. und 18. Jahrhundert vor allem an französischen und englischen Höfen in Mode waren. Der Name der Truppe verweist auf den großen Stall in Versailles, in dem nicht nur geritten, sondern auch Musik gemacht wurde (oft sogar beides gleichzeitig). Aber mit Lautstärke hat das Programm dieses Abends nur wenig zu tun. La Petite Écurie spannen einen weiten Bogen der Gefühle und Klänge, sie träumen mit Henry Purcells Fairy Queen von der Liebe, verschenken ihr Herz zu Klängen von Bachs Matthäuspassion – und weinen schließlich mit Händels Rinaldo die wohl wunderschönsten Klangtränen der Musikgeschichte. Kurze elektronische Zuspielungen und Texte verbinden die Musikstücke und erzählen von den unterschiedlichen Gesichtern der Liebe.