Wandelkonzert durch den Schwetzinger Schlossgarten mit dem Residenzensemble La Petite Écurie.

Datum: Samstag, 17. Mai 2025 Beginn: 15:00 Uhr

Einlass: 14:45 Uhr Ort: Schlossgarten Schwetzingen

Treffpunkt: Terrasse, Haupteingang

68723 Schwetzingen

Lageplan Eintritt: frei Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Programm: Werke des französischen Hochbarock, englische Musik, deutscher Spätbarock, sowie polnische und italienische Musik Mitwirkende: LA PETITE ÉCURIE

Miriam Jorde Hompanera Barockoboe

Valerie Colen Barockoboe, barocke Oboe d’amore

Marc Bonastre Riu Taille, Barockoboe, Bass d’hautbois

Giovanni Battista Graziadio Barockfagott

Philipp Lamprecht Historische Schlaginstrumente

Schon lange vor Mozarts Divertimenti und Serenadenmusiken haben Bläser mit Vorliebe an der frischen Luft musiziert, und das wird, wenn das Wetter mitspielt, auch beim Wandelkonzert der Oboenband La Petite Ècurie so sein. Mit gutem Grund – schließlich geht es in den Schwetzinger Schlossgarten, wo am See Verschaffelts Skulpturen der Flussgötter von Rhein und Mosel den Blick in Richtung der europäischen Nachbarländer weiten. Um sie geht es in dem Programm Oboen auf Europareise das Musik des Hochbarocks in mehreren nationalen Stilen vorstellt. Die heutigen Länder Frankreich, England, Deutschland, Niederlande, Polen, Italien und Österreich sind die Stationen eines Spaziergangs, der auf spielerische Weise die faszinierendsten Widersprüche der Barockmusik umkreist: Erst der Generalbass als feste Regel ermöglicht größtmögliche melodische Freiheit; als verbindende und verbindliche Idee macht er überdies individuelle Nationalstile möglich. Und wer hat’s erfunden? Die Florentiner!

Bei schönem Wetter gibt es im Kirschgarten die Gelegenheit, den eigenen Picknickkorb auszupacken.

Hinweise: weite, nicht barrierefreie Fußwege! Wetterbedingte Programmänderungen werden rechtzeitig hier bekanntgegeben.

Eintritt frei, Ticket zum Park erforderlich.

Im Anschluss: Mit dem Star an der Bar | Kurfürstenstube