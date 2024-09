Linda hat alles, was man sich wünschen kann: Einen Beruf, der sie erfüllt, einen Mann, der sie liebt und eine Tochter, die das perfekte Bild komplettiert. Doch als diese bei einem Unfall ums Leben kommt, stürzt in sich zusammen. Lindas Trauer ist überwältigend, sie zieht sich komplett zurück und findet nur langsam in ein neues Leben zurück. Nina Kunzendorf erweist sich als hervorragende Interpretin: Behutsam macht sie Lindas Schmerz hörbar und gibt einen tiefen Einblick in das Innenleben einer Trauernden.