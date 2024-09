Macht Musik komplett nach Gehör – der Sänger, Influencer und Schauspieler Mario Novembre

Mit 24 hat der Stuttgarter Künstler bereits eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Sein Hit „Allein sein“ ging viral, 5 Millionen Aufrufe 2021 auf YouTube, 35 Millionen Mal bei Spotify gestreamt.

Mario Novembre ist ein Star in den sozialen Medien, aber auch im ganz realen Leben. Ganz unerkannt kann er nicht mehr durch die Stadt laufen.

Nach einem holprigen Start ging es richtig los

Als Jugendlicher träumte Mario Novembre wie viele seiner Altersgenossen von der großen Karriere. Die Teilnahme an einer Casting-Show brachte jedoch ein böses Erwachen. Dreimal versuchte er einen Anlauf, um bei „The Voice Kids“ wenigstens einmal in die engere Auswahl zu kommen. Eine Bruchlandung, doch heute sagt Mario Novembre: „Ich bin sehr gewachsen an diesem Fehlschlag“. Seine Karriere hat der damals 14jährige selbst in die Hand genommen, seine Songs auf YouTube gestellt und auf diesem Weg sehr schnell eine große Fangemeinde gewonnen. Anfangs habe er das selbst nicht richtig verstanden, gesteht der Sänger in SWR Kultur am Samstagnachmittag.

Influencer, Tiktok-Star, Musiker und Schauspieler Mario Novembre Pressestelle Mario Novembre

Noten sagen ihm nichts

Eine klassische Musikausbildung hat der Künstler nicht erhalten. Gitarre und Klavier hat er sich selbst beigebracht. Seine Songs macht er rein nach Gehör. Das Tolle an der Musik, meint Mario Novembre: „Es gibt kein richtig und falsch“. Seine gerade erschienenen Stücke „Energy“ und „Italiano“ erzählen von seinen Wurzeln. Er sei einerseits total italienisch, aber irgendwie auch komplett deutsch, meint der Sänger, der in Leonberg in der Nähe von Stuttgart geboren wurde.