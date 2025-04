Der Musiker Michael Moravek aus Ravensburg

Der 1971 in Albany, New York geborene Musiker Vijay Iyer, Sohn indischer Einwanderer, gilt in den USA als einer der kreativsten Jazzpianisten der jüngeren Generation. Vor gut zwanzig Jahren holte ihn der heute 83-jährige Trompeter Wadada Leo Smith in sein Quartett. Als es in der Viererkombination eine kreative Krise gab, beschlossen Iyer und Smith im Duo weiterzumachen. Vijay Iyer und Wadada Leo Smith haben beide schon Rassismus erlebt. Und sie verbindet, dass sie Musik als politische Botschaft begreifen.

Nach zahlreichen gemeinsamen Konzerten nahmen sie 2016 für das Münchner Label ECM ihr erstes gemeinsames Album auf. Und erst jetzt, 9 Jahre später, ist ihre zweite Zusammenarbeit herausgekommen. „Defiant Life” ist ein Album, das vom Widerstand gegen Unrecht erzählt. Dem aber alles Kämpferische fehlt. Das vielmehr in leisen und teils verfremdeten Klängen eine beeindruckend elegische Musik schafft. Man könnte sie als eine Art spirituelle Meditation begreifen - meint unser Jazzkritiker Johannes Kaiser.