Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ilona Hanning



Musikgespräch

Pianistin Khatia Buniatishvili gastiert in Stuttgart

Musikthema

Straßenmusiker Dirceu Braz musiziert für Hilfsprojekte in Brasilien

Porträt

Pianist Hayato Sumino



Jean-Philippe Rameau:

Tambourin I - II, aus: Les Indes galantes. Bearbeitung

Asya Fateyeva (Saxophon)

Lautten Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner

Wolfgang Amadeus Mozart:

1. Satz aus Klavierkonzert A-Dur, KV 488

Khatia Buniatishvili (Klavier)

Academy of St. Martin in the Fields

Leitung: Khatia Buniatishvili

Sergej Rachmaninow:

3. Satz aus Klavierkonzert Nr. 2 c-Moll, op. 18

Khatia Buniatishvili (Klavier)

Tschechische Philharmonie

Leitung: Paavo Järvi

Francesco Maria Veracini:

Violinsonate A-Dur, op. 1 Nr. 7

Musica Antiqua Roma

Waldyr de Azevedo:

Brasileirinho, für Harfe

Xavier de Maistre (Harfe)

João Pernambuco:

Dengoso, für Gitarre und Perkussion

Ahmed El-Salamouny (Gitarre)

Gilson de Assis (Perkussion)

Sergej Rachmaninow:

4. Satz aus Violoncellosonate g-Moll, op. 19

Sheku Kanneh-Mason (Violoncello)

Isata Kanneh-Mason (Klavier)

Carl Loewe:

Der Wirtin Töchterlein. Ballade, op. 1 Nr. 2

Siegmund Nimsgern (Bariton)

Rundfunkorchester des Südwestfunks

Leitung: Emmerich Smola

Johann Sebastian Bach:

Bassarie aus "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig" Kantate BWV 26

Siegmund Nimsgern (Bass)

Werner Richter (Flöte)

Fred Schweinfurter (Oboe)

Jutta Schnitzler (Oboe)

Karl-Heinz Dieckmann (Oboe)

Günther Schuldt (Fagott)

Ruth Hellmann (Violine)

Werner Taube (Violoncello)

Reinhard Bertram (Orgel)

Kurrende des Bachchors Mainz

Bachorchester Mainz

Leitung: Diethard Hellmann

François Couperin:

2. - 6. Satz aus Suite Nr. 1 e-Moll

Jordi Savall

Ton Koopman

Ariane Maurette

Henry Purcell:

Ground c-Moll, Z D221

Hayato Sumino (Klavier)

Kerredine Soltani, Tryss:

Je veux

ZAZ (Gesang)

Ensemble

Gioachino Rossini:

Ouvertüre aus: La gazza ladra (Die diebische Elster)

The Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Claudio Abbado