„Mozart ist für mich meine Kindheit“ – Khatia Buniatishvili im Gespräch

Die georgisch-französische Pianistin Khatia Buniatishvili gehört zu den großen Pianistinnen der Stunde. Auf ihren Social-Media-Kanälen folgen ihr Hunderttausende, sie arbeitet mit Popbands und trat zuletzt bei der Wiedereröffnung von Notre Dame auf. Im Oktober erschien ihr neues Album mit Klavierkonzerten von Mozart. Was ihr dieser Komponist bedeutet, verrät sie im Musikgespräch.

Im Dezember 2024 gehörte Khatia Buniatishvili zu den Musikerinnen und Musikern, die anlässlich der Wiedereröffnung der Pariser Kathedrale Notre Dame spielen durften. Es sei für sie ein ganz besonderes Gefühl gewesen, dort zu spielen, verrät Buniatishvili im Gespräch mit SWR Kultur.

Beim Gedanken an Notre Dame schwinge für sie immer ein bisschen Traurigkeit mit, so die georgisch-französische Pianistin. Es sei ein Ort, von dem man immer dachte, dass er immer da sein würde. Der Brand vor fünf Jahren habe die Vergänglichkeit bewusst gemacht. Der Wiederaufbau habe eine besondere Wirkung auf menschlicher Ebene: Hoffnung und Positivität seien besonders wichtig

At the reopening concert of Notre-Dame de Paris ✨♥️ Marcello/Bach AdagioAt the reopening concert of Notre-Dame de Paris ✨♥️ Marcello/Bach Adagio « Notre-dame de Paris… Les escalier qui monte jusqu’au ciel de Paris, et sous le ciel de Paris la vue de la ville éternelle dans le regard jeune et rêveur des etudiants, artistes, amoureux… Notre dame de paris - la liberté d’Esméralda, la pureté de Quasimodo, les droits de l’homme rêvé par Victor Hugo. Notre-dame qui nous a fait peur que l’immortelle était détruisable, mais qui est toujours la - vieille, libre, belle, intemporelle. » Khatia Buniatishvili « Notre-Dame de Paris… Endless stairs leading up to the sky of Paris. Under the Parisian sky, the view of the eternal city in the young and dreamy gaze of students, artists, lovers… Notre-Dame de Paris - the freedom of Esmeralda, the innocence of Quasimodo, the human rights dreamed of by Victor Hugo. Notre-Dame, which frightened us by showing that the immortal too could be destroyed, but which is still here - old, beautiful, free and timeless… » Khatia Buniatishvili #notredame #reopening #reouverture #paris #france #music #marcello #bach #adagio #love #khatiabuniatishvili Cartier Cathédrale Notre-Dame de ParisPosted by Khatia Buniatishvili on Sunday, December 8, 2024

„Mozart ist für mich meine Kindheit.“

Ende 2024 veröffentlichte Buniatishvili ihr erstes reines Mozart-Album mit neuen Einspielungen der Klavierkonzerte Nr. 20 und 23. Ein Lebenstraum für die 37-Jährige. Der Salzburger Komponist habe eine besondere Bedeutung für sie, verrät Buniatishvili: „Mozart ist für mich meine Kindheit.“

Mit sieben Jahren habe sie mit großer Begeisterung das „Requiem“ gehört – immer und immer wieder zum Zubettgehen. Der große Mozart-Film „Amadeus“ von Miloš Forman habe sein Übriges getan, um Mozart in ihrem Leben zu verankern. Bis heute gehöre er zu ihren Lieblingsfilmen.

Seine kindliche Neugierde dürfe man nicht verlieren und vergessen, findet Khatia Buniatishvili. Heute sei sie selbst Mutter und wollte in ihrem Album auch ihr aktuelles Gefühlsleben zum Ausdruck bringen. Am Ende bleibe es zwar Mozart, doch ihre persönlichen Erfahrungen geben der Einspielung eine gewisse Klangfarbe, so die Pianistin.

Mozarts Musiksprache sei von einer Einfachheit geprägt. Diese als Erwachsener wiederzufinden sei schwer, lacht Buniatishvili. Sie habe eine Erinnerung, die sie besonders mit Mozart verbinde: Die Musiklehrerin ihrer Schwester habe gesagt: Mozarts Musik sei immer lächelnd, ihr wohne aber dennoch eine gewisse Traurigkeit inne.

Khatia Buniatishvili mit Klavierwerken von Mozart: „Rundum beglückend“

Mozart oder doch lieber Rachmaninow?

Sie habe eine klare Vorstellung davon gehabt, wie die Klavierkonzerte auf ihrem Album klingen sollten, so Buniatishvili. Deshalb sei sie sowohl in die Rolle der Solistin als auch in die der Dirigentin geschlüpft. Unter ihrer Leitung spielte die Academy of St. Martin in the Fields.

Sie habe das auch schon früher in ihrer Karriere gemacht, mit kleineren Orchestern und Werken von Haydn oder Beethoven. Mit ihrem Mozart-Album nehme sie die Doppelrolle erstmals für eine Aufnahme ein. Es sei „eine große Challenge, aber gleichzeitig einfacher“, verrät die Pianistin.

Bei ihren aktuellen Deutschlandkonzerten mit dem Danish National Symphony Orchestra und Dirigent Fabio Luisi, etwa am Mittwoch, dem 15. Januar 2025 in der Stuttgarter Liederhalle, spielt Buniatishvili Liederhalle allerdings keinen Mozart, sondern Rachmaninow. Wessen Musik spricht sie persönlich mehr an? Das könne sie gar nicht sagen, sagt die Pianistin: „Beide sind geniale Komponisten und haben einen festen Platz in unserem Leben.“