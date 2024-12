Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

Musikthema

Bachs Weihnachtsoratorium, neu entdeckt von Reinhard Goebel - Teil 2: schmerzlich

dissonante Hirtenmusik

Musikthema

Christmas Carols in Deutschland: Come and Sing 2024 in Kaiserslautern

Musikthema

Gabriel' s Message: Ein Weihnachtslied für den März





Johann Sebastian Bach:

aus: Weihnachts-Oratorium, Nr. 10: Sinfonia, Nr. 12: Brich an, o schönes Morgenlicht und Nr. 15: Frohe Hirten, eilt, ach eilet

Sebastian Kohlhepp (Tenor)

Gaechinger Cantorey

Leitung: Hans-Christoph Rademann

Antonio Vivaldi:

Konzert g-Moll, RV 103

Matthias Höfs (Trompete)

Johannes Bartmann (Trompete)

Marc Engelhardt (Fagott)

Carsten Lohff (Cembalo)

Andre Schoch (Trompete)

N. N.:

Gabriels message

Moya Brennan (Gesang, Harfe, Keyboard)

Ensemble

Ludwig van Beethoven:

12 Variationen über das Thema "See the conqu'ring hero comes" von G. F. Händel G-Dur, WoO 45

Daniel Müller-Schott (Violoncello)

Angela Hewitt (Klavier)

Gustav Holst:

In the bleak midwinter

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Hannes Reich

Samuel Webbe:

Variationen nach 'Adeste Fideles'

Salomon Quartet

Bohuslav Martinů:

Merry Christmas 1941

Saint Paul Chamber Orchestra

Leitung: Christopher Hogwood

Johann Adolf Hasse:

Serpentes ignei in deserto

Philippe Jaroussky (Countertenor)

Julia Lezhneva (Sopran)

Jakub Józef Orliński (Countertenor)

Bruno de Sá (Sopranist)

Carlo Vistoli (Countertenor)

David Hansen (Countertenor)

Les Accents

Leitung: Thibault Noally

Jaromír Weinberger:

Weihnachten

Capitol Symphonie Orchester

Leitung: Roland Böer