Treffpunkt Klassik

Musikgespräch

Leif Ove Andsnes über Rach3

Album-Tipp

Die norwegischen 4 Jahreszeiten

Score Snacks

Gladiator





Carl Philipp Emanuel Bach:

Sinfonie D-Dur, Wq 183 Nr. 1

SWR Symphonieorchester

Leitung: Christian Curnyn

Edvard Grieg:

Ballade in Form von Variationen über eine norwegische Melodie. Für Klavier

Leif Ove Andsnes (Klavier)

Ole Bull:

Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 A-Dur

Annar Folleso (Violine)

Norwegian Radio Orchestra

Leitung: Ole Kristian Ruud

Lisa Gerrard, Brendan Perry:

The host of Seraphim

Dead Can Dance

Aram Chatschaturjan:

Suite Spartacus. Ballett in 4 Akten

Radio-Sinfonie-Orchester Moskau

Leitung: Wladimir Fedossejew