Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Buch-Tipp

Annette Hölzl: Warum ein Papst die Rockmusik erfunden hat

Porträt

Klaus Huber zum 100. Geburtstag - "Alles ist Transzendenz"

Musikinstrumente der Welt

Das russische Bajan



Giovanni Girolamo Kapsberger:

Toccata arpeggiata

David Orlowsky (Klarinette)

David Bergmüller (Laute)

Alfredo Marceneiro:

O Pajem

Misia (Gesang)

Daniel Pinto (Violao)

Sandro Daniel Costa (Portugiesische Gitarre)

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Guy Berryman, Jonny Buckland, Will Champion, Chris Martin:

Viva la vida

2Cellos

Vittorio Ghielmi:

A Springlike Rain

Il Suonar Parlante

Johannes Brahms:

Sonate Nr. 1 G-Dur, op. 78 "Regenlied-Sonate"

Christian Tetzlaff (Violine)

Lars Vogt (Klavier)

Boris Blacher:

Variationen über ein Thema von Paganini für Orchester, op. 26

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Gregor Bühl

Fazıl Say:

Winter morning in Istanbul

Fazıl Say (Klavier)

Antonio Vivaldi:

Der Winter. Violinkonzert f-Moll, RV 297

Alfia Bakieva (Violine)

Le Concert des Nations

Leitung: Jordi Savall

Hanns Eisler:

Ideal und Wirklichkeit

Rea Claudia Kost (Singstimme)

Daniel Fueter (Klavier)

Efim Jourist:

Herbst

Kibardin Quartett

N. N.:

Sakkijarven Polka; Bushes and briars; The drunken sailor

The Swingle Singers

Michel-Richard Delalande:

Grande piéce royale, que le Roi demandait souvent

Le Poème Harmonique

Leitung: Vincent Dumestre