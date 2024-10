Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ilona Hanning



Musikgespräch

"Goldbergs Traum" - KI, Roboter und das Stuttgarter Kammerorchester wagen Neues

Porträt

Nach 7 Jahren an der Berliner Staatsoper nun an der Oper Zürich: Matthias Schulz an seinem neuen Arbeitsplatz

Buch-Tipp

2. Band Musiker-Anekdoten: Bittere Schicksale und dümmliche Akteure hinter der Kulisse





Unbekannt:

The one-horned cow - Patsy Jouhey’s - Killavil Jig

Daniel Hope (Violine)

Air Ensemble

Fanny Hensel:

Villa Mills für Klavier E-Dur, op. 2 Nr. 3

Philip Mayers (Klavier)

Gespräch Markus Korselt

Arthur Benjamin:

aus: Flötensuite nach Scarlatti, 1. Satz & 2. Satz

Johanna Dömötör (Flöte)

Stuttgarter Kammerorchester

Leitung: Meesun Hong Coleman

Richard Strauss:

Zueignung, op. 10 Nr. 1

Jessye Norman (Sopran)

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Kurt Masur

N. N.:

God's gonna cut you down

Jessye Norman (Gesang)

Jessye Norman Band

Antonín Dvořák, Antonín Dvorák:

aus: Klavierquintett A-Dur, op. 81, 2. Satz & 3. Satz

Lars Vogt (Klavier)

Christian Tetzlaff (Violine)

Antje Weithaas (Violine)

Kim Kashkashian (Viola)

Boris Pergamenschikow (Violoncello)

Ensemble

Beitrag

Dario Castello:

Sonata terza in stil moderna

Le Concert Brisé

Leitung: William Dongois

Unbekannt:

Whisky, Johnny!

Bryn Terfel (Bassbariton)

Patrick Rimes (Fiddle)

Archie Churchill-Moss (Gitarre)

Ben Tunnicliffe (Kontrabass)

Evan Carson (Perkussion)

Sion Owen (Singstimme)

Phylip Nichols (Singstimme)

Iwan Griffiths (Singstimme)

Aled Powys Williams (Singstimme)

Osian Rowlands (Singstimme)

John Playford:

The Virgin Queen - Bobbing Joe

Lautten Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner

Claude Louiguy:

La vie en rose

ZAZ (Gesang)

Ensemble

Johann Wilhelm Wilms:

Klarinettenkonzert B-Dur, op. 40, 1. Satz

Harmonie Universelle

Leitung: Andreas Spering

Claude Debussy:

Arabesque, L 66 Nr. 1, Deux Arabeques für Klavier

Olga Scheps (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Suite c-Moll, BWV 997. Bearbeitung (Partita), 1. Satz

Franz Halász (Gitarre)

N. N.:

La tarantella. Bearbeitet für 3 Gitarren

Chitarra Trio