Mittagskonzert vom 24.1.2025

Johann Nepomuk Hummel:

Trompetenkonzert E-Dur

Selina Ott (Trompete)

Staatsorchester Rheinische Philharmonie

Leitung: Benjamin Shwartz



Sarah Christian (Violine)

Hisako Kawamura (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Violinsonate Nr. 3 Es-Dur op. 12 Nr. 3

(Konzert vom 23. November 2024 in Schloss Engers, Neuwied)



Wolfgang Amadeus Mozart:

Divertimento Es-Dur KV 113, Bearbeitung

Carion Wind Quintet



Sarah Christian (Violine)

Hisako Kawamura (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Violinsonate Nr. 6 A-Dur op. 30 Nr. 1

(Konzert vom 23. November 2024 in Schloss Engers, Neuwied)



Richard Strauss:

Bläserserenade Es-Dur op. 7 (TrV 106)

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Pietari Inkinen



Sarah Christian (Violine)

Hisako Kawamura (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Violinsonate Nr. 7 c-Moll op. 30 Nr. 2

(Konzert vom 23. November 2024 in Schloss Engers, Neuwied)

In einem Zeitraum von nur 15 Jahren - zwischen 1797 und 1812 - schrieb Ludwig van Beethoven seine zehn Violinsonaten. Hört man sich hinein in diesen Sonatenkosmos, kann man fasziniert feststellen, wie Beethoven diese musikalische Gattung in jedem Werk neu gestaltet und variiert. Die Geigerin Sarah Christian (Preisträgerin beim ARD-Musikwettbewerb 2017) und die Pianistin Hisako Kawamura haben sich diesem Kosmos gewidmet. Den letzten Teil ihrer Beethoven-Abende haben sie in der SWR-Kammerkonzertreihe in Schloss Engers gespielt.