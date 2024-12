Mittagskonzert vom 24.12.2024

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Claire Huangci (Klavier)

Leitung: Karel Mark Chichon

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Lucio Silla", Ouvertüre

Wolfgang Amadeus Mozart:

Konzertrondo D-Dur KV 382

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klavierkonzert Nr. 23 A-Dur KV 488

(Konzert vom 2. Mai 2013 in der Fruchthalle Kaiserslautern)



Traditional:

Cwsg, cwsg, cwsg (Still, still, still)

Bryn Terfel (Bassbariton)

Côrdydd

Orchestra of the Welsh National Opera

Leitung: Tecwyn Evans

Johann Sebastian Bach:

"Herr Gott, dich loben wir" BWV 725

Christopher Herrick (Orgel)

Alessandro Stradella:

"Sù, pastori, alla gioia"

Mechthild Bach, Ruth Ziesak (Sopran)

Kai Wessel (Counter)

Christoph Prégardien (Tenor)

La Stagione Frankfurt

Leitung: Michael Schneider

John Williams:

Seven years in Tibet, Bearbeitung

Cécilia Tsan (Violoncello)

Simone Pedroni (Klavier)

Engelbert Humperdinck:

"Hänsel und Gretel", Abendsegen, Bearbeitung

Albrecht Mayer(Oboe)

King's Singers

Traditional

Ya viene la vieja

Americas Vocal Ensemble

Giacomo Puccini:

"Gianni Schicchi", Kavatine der Lauretta, Bearbeitung

Joshua Bell (Violine)

Academy of St. Martin in the Fields

Leitung: Michael Stern

James S. Pierpont:

"Jingle bells", Bearbeitung

Tapio Tiitu (Klavier)

Pekka Nyman (Perkussion)

Candomino Chor

Leitung: Tauno Satomaa