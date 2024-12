Mittagskonzert vom 21.12.2024

Antonio Vivaldi / Wolf Kerschek:

Winter aus "The new four seasons"

Nils Liepe (Klavier)

Niklas Liepe (Violine)

WDR Funkhausorchester

Leitung: Patrick Lange

John Dowland:

"Come again"

Philippe Jaroussky (Countertenor)

Thibaut Garcia (Gitarre)

Johann Theile:

"Nun ich singe! Gott ich knie", Kantate in Festo Nativitatis Christi

Céline Scheen (Sopran)

Philippe Jaroussky (Countertenor)

Jesús Rodil (Tenor)

Dingle Yandell (Bass)

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Antonio Bertali:

Sonata à 6 e-Moll

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Unbekannt:

"Mitt hjerte alltid vanker", Weihnachtslied

"The first nowell", Weihnachtslied

"O, schönste Erde", Volkslied

Lise Davidsen (Sopran)

Norwegian Soloists' Choir

Norwegian Radio Orchestra

Leitung: Christian Eggen

Elfrida Andrée:

Klaviertrio Nr. 2 g-Moll

Boulanger Trio

Giacomo Puccini:

"Manon Lescaut", Auszug (1. Akt)

Yusif Eyvazov, Benjamin Bernheim (Tenor)

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Marco Armiliato



Benjamin Bernheim (Tenor)

Carrie-Ann Matheson (Klavier)

Hector Berlioz:

Villanelle aus "Les nuits d'été"

Charles Trenet:

Douce France

Jacques Brel:

Quand on n’a que l’amour