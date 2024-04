Rebecca F. Kuang – Yellowface

Über die Autorin

Die Autorin und Übersetzerin Rebecca F. Kuang wurde 1996 im südchinesischen Guangzhou geboren und wuchs in den USA auf. Sie studierte zunächst Geschichte an der Georgetown University in Washington D.C. und erhielt dann ein Marshall-Stipendium, mit dem sie ihre Studien in Cambridge und Oxford fortsetzte. Ihr 2022 erschienener Fantasy-Roman „Babel“ wurde weltweit gelobt und landete auf Platz 1 der New-York-Times-Bestsellerliste. Auch ihr neu ins Deutsche übersetzte Werk „Yellowface“ gilt als weltweiter Erfolg. Derzeit arbeitet Kuang in Yale an ihrer Dissertation.