Es ist eine alte Geschichte: Zwei Menschen geht die Liebe verloren. Aber so, wie Anna Brüggemann sie erzählt: so gegenwärtig, mit einem so genauen Gespür für die kleinen Beziehungs-Risse, so unparteiisch auch - aus beider Perspektive nämlich - , dann liest man sie mit immer größerer Anteilnahme.