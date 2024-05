Jane Campbell – Kleine Kratzer

per Mail teilen

In die Gefühlswelten alter Frauen führt die 82-jährige britische Psychoanalytikerin Jane Campbell in ihrem Debüt „Kleine Kratzer“: 12 Erzählungen, in denen jede Frau um ihre Würde und Entscheidungsfreiheit kämpft, bis zuletzt. Abgründig humorvoll, aber auch wehmütig und schmerzhaft erzählt.

Ein Auszug Campbells Erzählung „Schopenhauer und ich“, in der eine Frau im Altersheim Hass auf ihren Pflegeroboter entwickelt.

Eine Lesung von Isabelle Demey