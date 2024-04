Craig MacAndrew und Robert B. Edgerton – Betrunkenes Betragen. Eine ethnologische Weltreise

Was sind die Gründe dafür, dass erfolgreiche Frauen immer häufiger regelmässig Alkohol trinken? Gibt es einen Zusammenhang von weiblicher Emanzipation und weiblichem Trinkverhalten? Warum schließen viele Frauen den Alkohol nicht ein, wenn sie über Selfcare nachdenken? Wie gelingt es, das eigene Suchtverhalten auszubremsen, das Gewohnheitstrinken einzustellen. All diese Fragen erörtert die Autorin Eva Biringer in ihrem Buch "Unabhängig. Vom Trinken und Loslassen" persönlich und in der Sache kenntnisreich.

Rezension von Sandra Hoffmann.

Harper Collins Verlag, 350 Seiten, 18 Euro

ISBN 978-3-365-00016-8