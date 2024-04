Anja Höfer und Anja Brockert begrüßen auf der Leipziger Buchmesse vier Autorinnen und Autoren: Ulrich Peltzer, Nicole Seifert, Jakob Hein und Valerie Fritsch im Gespräch

In Ulrich Peltzers neuem Roman „Der Ernst des Lebens" geht es um dubiose Finanzgeschäfte, einarmige Banditen und die Frage, was man im Leben wirklich braucht: Ulrich Peltzer schreibt einen fulminanten Erinnerungsmonolog über Geld und Leben, Gier und Sucht - und einen packenden Bildungsroman aus dem Berlin der Nachwendezeit.

Die Gruppe 47, die nach dem 2. Weltkrieg die deutsche Literatur erneuern wollte, ist vor allem als Männerverein bekannt geworden. Nicole Seifert stellt nun in ihrem Buch „Einige Herren sagten etwas dazu" die in den Mittelpunkt, die deutlich mehr Aufmerksamkeit und Respekt verdient hätten: die Autorinnen der Gruppe 47. Das Buch macht große Lust, die Werke von Autorinnen wie Gabriele Wohmann, Helga M. Novak oder Gisela Elsner neu zu entdecken.

Alkohol enthemmt, und im betrunkenen Zustand bekommen die Triebe freie Bahn - so lautet die gängige These. Doch der Blick in verschiedene Kulturen zeigt, dass Betrunkene ihr Betragen durchaus kontrollieren können. Der Schriftsteller und Psychiater Jakob Hein hat die 1969 erschienene Studie zweier Anthropologen über „Betrunkenes Betragen" jetzt wiederentdeckt und übersetzt - eine überraschende und lehrreiche Lektüre.

In einer kunstvollen, präzisen Sprache erzählt Valerie Fritsch in ihrem Roman „Zitronen" vom schlimmsten, was einem Kind widerfahren kann: Gewalt. August Drach wird vom Vater geprügelt, dann von der Mutter absichtlich krank gemacht. Wie entkommt man so einem Leben? Kann das überhaupt gelingen? Valerie Fritsch findet starke Bilder für ihre Geschichte, in der auch Zärtlichkeit und Hoffnung aufschimmern.

Ulrich Peltzer – Der Ernst des Lebens

S. Fischer Verlag, 304 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-10-002467-1

Ulrich Peltzer im Gespräch mit Anja Brockert



Nicole Seifert – Einige Herren sagten etwas dazu

Kiepenheuer & Witsch Verlag, 352 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-462-00353-6

Nicole Seifert im Gespräch mit Anja Höfer



Craig MacAndrew und Robert B. Edgerton – Betrunkenes Betragen. Eine ethnologische Weltreise

Übersetzt und Herausgegeben von Jakob Hein

Galiani Verlag, 304 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-86971-303-8

Jakob Hein im Gespräch mit Anja Brockert



Valerie Fritsch – Zitronen

Suhrkamp Verlag, 186 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-518-43172-6

Valerie Fritsch im Gespräch mit Anja Höfer