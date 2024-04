In Leipzig beginnt am 21. März die Buchmesse – nach ihrem Pendant in Frankfurt das zweite große Forum für Literatur in Deutschland. Bei der Eröffnungsrede am Vorabend wurde Bundeskanzler Scholz von mutmaßlich propalästinensischen Aktivist*innen durch Zwischenrufe gestört. Am Nachmittag des 21. März wird der begehrte Preis der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben.

Preis der Buchmesse: ungewöhnliche Nominierte Am Nachmittag wird auch der begehrte Preis der Leipziger Buchmesse bekanntgegeben. SWR2 Kulturredakteurin Kristine Harthauer: „Besonderheiten eigentlich in jeder Sparte“. So sei in der Kategorie Belletristik mit „Genossin Kuckuck“ von Anke Feuchtenberger erstmals eine Graphic Novel nominiert. In der Kategorie Sachbuch finde sich erstmals ein Hörbuch unter den fünf Nominierten: „Jahrhundertstimmen“ mit über 300 Originalaufnahmen aus der deutschen Geschichte. Leipziger Buchmesse 2024 Preis der Leipziger Buchmesse geht an Barbi Marković für „Minihorror“ Die Preise der Leipziger Buchmesse 2024 sind vergeben: Barbi Marković wird für „Minihorror“ in der Kategorie Belletristik ausgezeichnet. Gastland Flandern und Niederlande „Alles außer flach“ Gastland der Buchmesse sind die Niederlande, beziehungsweise Flandern, die sich für ihren Auftritt ein besonders originelles Motto ausgedacht haben: „Alles außer flach“ – in Anspielung auf ihre Topographie. Sie präsentieren klassische Romane und Sachbücher, aber auch viele Comics, naheliegend vor dem Hintergrund der langen belgischen Comic–Tradition. Viel Künstliche Intelligenz auf der Buchmesse Aufgefallen ist Harthauer aber noch etwas anderes: „Flandern und die Niederlande bringen viel Künstliche Intelligenz mit auf die Buchmesse.“ So hat sie unter anderem einen „Poet Booth“ entdeckt: „Eine Art Fotoautomat, der Gedichte generiert, wenn man sich davorstellt. Irgendwie scannt Dich Chat GPT und spuckt dir ein Gedicht aus.“ Wie hochwertig die KI–Poesie ist, kann jeder noch bis Sonntag selbst auf der Leipziger Buchmesse herausfinden.