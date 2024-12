Clemens Setz – das sechste Gedicht: Mitte des Sommers

Der Dichter ist abgelenkt, dauernd passiert was. Libellen, Schnecken und der demente Schauspieler Bruce Willis beanspruchen seine Aufmerksamkeit im Sommer in Wien. Der Krieg tritt da in den Hintergrund. Aber was ist es, was da in der Hitze flirrt?

Mitte des Sommers

Shoutout an die Libellenplage

in unserem Bezirk dieses Jahr,

wie kleine fliegende Crackpfeifen

erschienen sie überall, Jesus Christus,

in Innenhöfen und Vorgärten,

in Seitenstraßen und auf Balkonen,

so weit entfernt von jeder Wasserstelle

in schillernden Kriegsfarben, Shoutout an

das alte Verkehrsschild, das heute voll winziger,

also wohl grade erst frisch geschlüpfter

Weinbergschnecken war, Shoutout

an den Mittsommermond mit dem grauen

Verbandszeug über seiner Wange, und

Shoutout besonders an die letzten Filmszenen

von Bruce Willis kurz vor seinem Verstummen,

immer wieder fallen sie mir ein in diesen Tagen,

Szenen, in denen er nicht mehr wusste,

wo er war und worum es ging

und ein kleiner Mann im reisgroßen ear piece

ihm Zeile für Zeile den Text vorsagte,

während Willis sich immer wieder

verwirrt nach der Filmcrew umblickte,

Shoutout an meine Kindheit in Graz,

so winzig klein inzwischen wie ein Insektenstich,

Shoutout auch an die Drei Fragezeichen

in ihrem verwunschenen Hauptquartier,

ich selbst hätte nie einen Fall gelöst, Shoutout

an das Moos auf den Baumstämmen direkt vorm Fenster,

und Shoutout nochmal an den kleinen Mann

im ear piece und an den letzten Satz

in der letzten Szene des Films Assassin (2023),

wo er Bruce Willis, bevor eine Frau

ihn mit einem Kopfschuss tötet, sagen lässt:

I can already feel it – in my head,

womit die Kugel gemeint ist,

Shoutout an diese unechte Kugel,

man sieht im Film nicht mal die Wunde,

nur den Schuss, den Knall, Shoutout an die Sonne,

an die Libellen, an die Mitte des Sommers,

die so nie mehr wiederkommt, Shoutout,

Shoutout