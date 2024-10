Es gibt in der darstellenden Kunst keine größere Herausforderung als Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ am Stück aufzuführen. Nach jahrzehntelanger Vorbereitung ist es in Stuttgart so weit: Das Kulissenlager ist prall gefüllt, die Bühnenarbeiter arbeiten im Schichtdienst und die Opernsängerinnen können sich wegen Überlastung vor der Aufführung nicht mehr an ihre Texte erinnern. Die Walküren proben ihren „Ritt“ im Bademantel. Der Intendant zeigt Esther Dierkes Winkel des Opernhauses, die selbst sie noch nie gesehen hat. Zum Schluss muss noch eine Titelpartie im letzten Moment umbesetzt werden. Nur die Nachtwächterin lässt sich von dem ganzen Trubel nicht anstecken.