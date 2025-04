Impuls vom 11.4.2025

Wissen aktuell

Gesundheit

Zum Welt-Parkinson-Tag: "Popping" for Parkinson

von Valerie Krall





Physik

Wie eine 200 Tonnen-Waage in Karlsruhe federleichte Neutrinos wiegt

Stefan Troendle im Gespräch mit Prof. Kathrin Valerius, Karlsruher Institut für Technologie (KIT).





Gesellschaft

So kann der Urlaub wirklich erholsam werden

von Luca Sumfleth





Gesundheit

Das hilft gegen Reiseübelkeit

von Michael Lang





Raumfahrt

55. Jahrestag der Apollo 13 Mission

von Kerstin Klein







Rubrik: Meldungen der Woche





Musikliste:



1.

Toi et moi

Saint Privat



2.

The message

Grandmaster Flash & The Furious Five



3.

Johnny, the fly

Laura



4.

Tchenb !

Dowdelin



5.

Exhale/inhale

Matt Holubowski



6.

Moondance

Van Morrison



7.

Le dernier jour

Delphine Maillard