Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit New Yorker Selbstliebe, Berliner Hinhörern und norwegischer Dolce Vita.

Joanna Sternberg – I’ve got me

Sich selbst genug sein? Gar nicht so einfach. Jedenfalls hat sich Joanna Sternberg aus New York immer mehr Freunde gewünscht und es hat lange gedauert, bis sie gemerkt hat: Hey, ich habe doch mich – „I’ve got me“: Eine Hymne ans Alleinsein und die Liebe zu sich selbst.

Der Blum – Was bleibt

Songs über Konsumkritik, Perfektionismus-Fallen oder Drogentote sind kein Wohlfühlpop – aber echte Hinhörer. „Was bleibt“, das Debüt des Duos „Der Blum“, ist unser Album der Woche.

Erlend Øye & La Comitiva – Matrimonio di Ruggiero

Zur Hochzeit in die Toskana eingeladen? Der Soundtrack für die Fahrt kommt vom Wahl-Sizilianer Erlend Øye und sorgt garantiert für strahlende Gesichter auf der Reise, herrlich!

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 14.07.2023 mit Patrick Batarilo.

Musiktitel:

Rollercoaster

Adam Harpaz

CD: Rollercoaster



I've got me

Joanna Sternberg

CD: I've got me



Hayvan

Engin

CD: Nacht



Adjoni

Bokanté

CD: History



Was bleibt

Der Blum

CD: Was bleibt



Der Traum (Schlaf)

Der Blum

CD: Was bleibt



Love it is not love

Holy Hive

CD: Big Crown Vaults Vol. 3



Gonna let go

Hanna Sikasa

CD: Sequel



Matrimonio di Ruggiero

La Comitiva

CD: Matrimonio di Ruggiero



I found a diamond

The Brothers Nylon

CD: I found a diamond



I went outside

Arny Margret

CD: i went outside



Hanging on your lips

Cousin Kula

CD: Hanging on your lips