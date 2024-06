Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit starken Statements, neuer Sachlichkeit und einer Flüsterballade.

Hak Baker – Collateral Cause

Hak Bakers Musik ist unberechenbar, angriffslustig und politisch. Der Londoner Newcomer mit karibischen Wurzeln schreibt Songs zwi­schen Reggae, Folk und Hiphop. Besonders hübsch: Sein gepflegter britischer Accent.

Dota und Rainald Grebe – Kurzer Epilog

Seit Dota Kehr ein Buch mit Gedichten von Mascha Kaléko geschenkt bekommen hat, ist sie ihr verfallen. Dotas neues Album „In der fernsten der Fernen: Kaléko 2“ versammelt 25 Vertonungen der Lyrikerin. Eine der schönsten singt Dota im Duett mit Rainald Grebe. Nach dem Hören sind wir überzeugt: Songs über misslungene Beziehungen gibt es viel zu wenige.

Amber Rubarth – Logical Song

Den „Logical Song“ kennt man als Pophit von Su­per­tramp mit Humta-Bass und Kirmes-Sa­xophon. Auf die Idee, ihn als superzer­brechliche Flüsterballade zu per­formen, ist jetzt Amber Rubarth gekommen. Die Kalifornierin hat ein Talent für Coverver­sio­nen: Auf ihrem neuen Album „Cover Crop“ singt sie auch Songs von R.E.M., Jamiro­quai und Marvin Gaye.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 23.6.2023 mit Bernd Lechler.

