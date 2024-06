Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit kraftvollen Stimmen, faszinierenden Müttern und rosa Sonnenuntergängen.

Meshell Ndegeocello feat. Thandiswa & Joel Ross – Vuma

Ungeheuer tanzbar kommt diese neue Single von Meshell Ndegeocello und der südafrikanischen Sängerin Thandiswa Mazwai daher. Eine „Ode an die menschliche Stimme“ soll der Song sein – danke, das hören wir.

Noga Ritter – Ima

Jeder kennt den durschauenden Blick oder die Allgegenwärtigkeit der eigenen Mutter. Und genau dieses Faszinosum besingt Noga Ritter hier im Titelsong zu ihrem Debüt „Ima“ (hebräisch: Mutter) – unserem Album der Woche.

Huw Marc Bennett – Pinc sunset

Es gibt Anblicke, die sind so schön, dass man gar nicht mehr aufhören kann hinzuschauen – so jedenfalls empfindet es der walisische Musiker Huw Marc Bennett und widmet diesen Song dem rosaroten Sonnenuntergangshimmel, hach!

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 16.06.2023 mit Anno Wilhelm.

Musikliste:

Mojo risin

Buntspecht

CD: Mojo Risin



Scabby head and legs

This Is The Kit

CD: Careful of your keepers



Vuma

Thandiswa Mazwai

CD: Vuma



Pinc sunset

Huw Marc Bennett

CD: Days like now



Ima

Noga Ritter

CD: Ima



Ofek

Noga Ritter

CD: Ima



Gold in them hills

Speelburg

CD: Gold in them hills



A tomar café

Ana Carla Maza

CD: A tomar café



Nurse

J.e. Sunde

CD: Alice, Gloria and Jon



Holding me too tight

Loupe

CD: Do you ever wonder what comes next?