Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Musik aus der ukrainischen Diaspora, über Wasser und fürs Fernweh.

Moloch & Nadiya - Shchedrivka

Melanka Piroschik und Alexander Korus interpretieren als Duo Moloch & Nadiya ukrainische Volkslieder neu: Bei dieser Version eines traditionellen Neujahrsliedes singen auch geflüchtete Musikerinnen aus der Ukraine mit – wunderschön und sehr bewegend.

Blick Bassy - Ndomè

Wie kein Zweiter beherrscht Blick Bassy aus Kamerun das beeindruckende Spiel mit Nuancen. Reduziert, aber nicht minimalistisch, alles ist gleichwertig, Stimme wird zum Instrument und andersrum. Auf seinem neuen Album widmet er sich dem Element Wasser – „Mádibá“ heißt es und ist unser Album der Woche.

Eliades Ochoa & Joan As Police Woman – Creo En La Naturaleza

Diese Gitarre haben sie bestimmt schonmal gehört: Eliades Ochoa hat den legendären Buena Vista Social Club mitgegründet und genauso klingen auch seine eigenen Stücke. So ein Album kann man nur im Sommer veröffentlichen…

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 02.06.2023 mit Patrick Batarilo.

Musiktitel:

Johnny, the fly

Laura

CD: Sunset balcony



Black is my favorite color

Michael Moravek

CD: Dream



Shchedrivka

Moloch & Nadiya

CD: Ether: Ukrainian diaspora soul



Man's gotta eat

Logan Halstead

CD: Dark black coal



Ndomè

Blick Bassy

CD: Màdibà



Bissai

Blick Bassy

CD: Màdibà



Bended light

Rahill

CD: Flowers at your feet



Creo en la naturaleza (feat. joan as police woman)

Eliades Ochoa

CD: Guajiro



Ima

Noga Ritter

CD: Ima



Haunted

A.s. Fanning

CD: Mushroom Cloud



Changing light

The Ironsides

CD: Changing light