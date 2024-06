Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit den Arturs Fragen, Rufus‘ Freunden und Bebels Vater.

Artur & Vanessa – Die Verlorenen

Aus der Geschichte von Artur und Vanessa sollte eigentlich ein Roman werden, doch wie das mit Musikern so ist, wurde ein Album daraus. Hier hören wir, was Artur so umtreibt – und so richtig gut drauf ist der nicht.

Rufus Wainwright feat. Van Dyke Parks – Black Gold

Klavier, Mandoline, Akkordeon und Rufus Wainwrights dramatischer Gesang: Diese wunderbare Mischung sprengt alle Genregrenzen. Soll aber Folk sein. Das legt zumindest der Name „Folkocracy“ nahe. So heißt das neue Album des Nordamerikaners – unser Album der Woche.

Bebel Gilberto – É Preciso Perdoar

João Gilberto gilt als Erfinder der Bossa Nova. Und auch seine Tochter ist nicht weniger populär: „Tanto Tempo“ ist bis heute das meistverkaufte brasilianische Album. Jetzt schickt sie einen Liebesbrief an ihren verstorbenen Vater, wie sie sagt und interpretiert elf seiner Songs neu.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 09.06.2023 mit Frauke Oppenberg.

Musiktitel:

Die Verlorenen

Artur & Vanessa

CD: Die Verlorenen



É preciso perdoar

Bebel Gilberto

CD: É preciso perdoar



Three hours

John Parish

CD: Three hours



Die frühen Jahre

Dota Kehr

CD: Die frühen Jahre



Hush little baby

Rufus Wainwright feat. Martha Wainwright & Lucy Wainwright Roche

CD: Folkocracy



Black gold

Rufus Wainwright feat. Van Dyke Parks

CD: Folkocracy



Es wird in hundert jahren wieder so ein frühling sein

Iris Romen

CD: Es wird in hundert jahren wieder so ein frühling sein



Trying not to fall in love with you

Ben Harper

CD: Wide open light



Ten times backwards

Bantu

CD: What Is Your Breaking Point?



Boy crazy

The Saxophones

CD: Desert flower