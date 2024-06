Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Romantik am Atlantik, einem Polizeiorchester und Omas Feigenbaum.

Gaétan Nonchalant – Plages du Nord

Nur das Auto passt hier nicht, ansonsten sind diese vier Typen stilecht in den frühen 70er Jahren unterwegs. Und auch die besungene raue Romantik an der Atlantikküste kommt richtig gut raus – Chapeau!

Stewart Copeland – Roxanne (feat. Armand Sabal-Lecco, Rusty Anderson, Amy Keys, Carmel Helene & Tamar Davis)

Das darf (fast) nur er: Police-Drummer Stewart Copeland hat die Songs seiner Band für Orchester neu arrangiert – derangiert, wie er selbst sagt. Verschollene Aufnahmen von Riffs und alternativen Versionen machen den üppigen Sound nicht nur für eingefleischte Fans interessant – unser Album der Woche.

Dunya - Incir Ağacı

„Incir Ağacı“ heißt auf Deutsch Feigenbaum und um den geht es auch in diesem Song der Hamburger Band Dunya. Sängerin Banu Şengül erinnert sich an den Garten ihrer Oma in Gaziantep.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 30.06.2023 mit Martin Gramlich.

Musikliste:

Utopia

Pete Josef

CD: Utopia



A chave

Gabriela Garrubo

CD: Rodando



God's been good to me

The Harlem Gospel Travelers

CD: God's been good to me



Lose my head

Alice Phoebe Lou

CD: Shelter



Roxanne

Stewart Copeland feat. Armand Sabal-Lecco, Rusty Anderson, Amy Keys, Carmel Helene & Támar Davis

CD: Police deranged for orchestra



Incir agaci

Dunya

CD: Zaman



Plages du nord

Gaétan Nonchalant

CD: Gaétan Nonchalant Changement de programme



Untitled visions

Monophonics & Kendra Morris

CD: Untitled visions



Was bleibt

Der Blum

CD: Was bleibt



La ka ba'a

Alogte Oho & His Sounds of Joy

CD: O yinne!