Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit offenen Türen, Liedern vom Tod und türkischem Pop aus Tel Aviv.

Alice Phoebe Lou – Open My Door

Alice Phoebe Lou hat als Straßenmusikerin in Berlin angefangen, hat Plattenverträge von großen Labels und Konzert-Angebote von Stars abgelehnt, um ihren Idealen treu zu bleiben. Ein hohes Maß an Selbstreflexion beweist sie auch auf ihrem neuen Album „Shelter“.

Dr. Will & The Wizards – Captain Death

Der Pathologe Dr. Gregor Babaryka bat den Münchner Bluesmusiker Dr. Will bei der Beisetzung seiner Mutter aufzuspielen. Das war die Geburtsstunde von „Soiree Macabre“, einem Bühnenprogramm mit Geschichten vom Tod, Voodoo-Blues und Burlesque. Jetzt gibt’s die ebenso skurrile Musik dazu auf CD – unser Album der Woche.

Sababa 5 & Canay Doğan – Bigâne

Dieses Quartett aus Tel Aviv spielt einen faszinierenden Mix aus nahöstlichen Einflüssen und westlichem Pop – hier zusammen mit der SängerinCanay Doğan aus Istanbul. Fluider Sound ohne Rücksicht auf Grenzen, toll!

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 07.07.2023 mit Frauke Oppenberg.

Musiktitel:

L'espoir est cruel

Saint Privat

CD: Après la bohème



Last time every time forever

Grian Chatten

CD: Chaos for the Fly



Bigâne

Sababa 5

CD: Bigâne



Hero myth

Dekker

CD: Hero myth



I'll never get out of this world alive

Dr. Will & The Wizards

CD: Soiree macabre



Captain death

Dr. Will & The Wizards

CD: Soiree macabre



Supergud

Fieh

CD: Supergud



Open my door

Alice Phoebe Lou

CD: Shelter



Safely far

Ed Motta

CD: Safely far



Die Sonne

Artur & Vanessa

CD: Die Sonne



Aire de plastique

Bon Enfant

CD: Aire de plastique



Sacudete

Don Elektron

CD: Coco María presents Club Coco ¡AHORA! The Latin sound of now