Lars Eidinger, Schauspieler

Lars Eidinger, geboren 1976 in Berlin, ist nicht nur für viele Kritiker einer der besten Schauspieler Deutschlands. Sein "Hamlet" an der Berliner Schaubühne ist eine Interpretation des Wahnsinns. Einen ganz anderen Lars Eidinger konnte man in Maren Ades Film "Alle anderen" sehen - einen schluffigen Mittdreißiger, der recht orientierungslos durchs Leben steuert. Außerhalb Deutschlands drehte Lars Eidinger mit Peter Greenaway. Lars Eidinger unterrichtet nebenher an der "Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch" in Berlin, die er einst selbst absolvierte.