Heinrich August Winkler, Historiker

Diese Ehre widerfährt Wissenschaftlern selten: Am 8. Mai 2015 hielt der Historiker Heinrich August Winkler im Deutschen Bundestag die Rede zum 70. Jahrestag des Endes des 2. Weltkriegs. Geboren in Ostpreußen wuchs Winkler ab 1944 bei Ulm auf. Die schwierigen Jahre als Professor für Neueste Geschichte in Freiburg und in Berlin; seine Forschungen, die in dem viel gelobten mehrbändigen Werk "Die Geschichte des Westens" mündeten, und seine Kolumnen zu aktuellen politischen Themen sind Thema des Gesprächs mit Rainer Volk - und was für ihn im Jahr 2015 "historisch" war.