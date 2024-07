Peter Berthold, Ornithologe

"Ich bin nicht nur Ornithologe, sondern auch Ornithomane, vielleicht sogar Ornithopath, also den Piepmätzen regelrecht verfallen“, so stellt sich Professor Peter Berthold vor.

Aufgewachsen ist Peter Berthold in Zittau in Sachsen. Schon früh hat der Junge Vögel beobachtet und gefangen: auf dem Fensterbrett seines Elternhauses etwa „H69870 Radolfzell Germania“. Über diese beringte Kohlmeise erfuhr der 13-Jährige zum ersten Mal von der Vogelwarte Radolfzell. Das war 1952. Und es war der Anfang einer lebenslangen Verbindung. Nach dem Studium in Tübingen und neben der Habilitation an der Uni Konstanz untersuchte Peter Berthold in Radolfzell/Möggingen die Geheimnisse des Vogelzugs.