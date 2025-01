Meditationsreise in Göppingen: Giacomo Santiago Rogado entführt in seine bunte Bildwelt

Der Schweizer Künstler Giacomo Santiago Rogado lädt die Besucher*innen in der Kunsthalle Göppingen mit seinen Bildern auf eine Art meditative Reise ein. „Diese Bilder haben eine unglaubliche Sogwirkung“, sagt die Leiterin der Kunsthalle, Melanie Ardjah.

Egal ob der Künstler den unerreichbaren Horizont erforscht, die Malerei in die dritte Dimension überführt oder in fremde Galaxien entführt. Die Ausstellung „All That You See“ gibt den Blick frei auf eine bunte Welt aus verschmelzenden Farbfeldern.

„All That You See“, eine Ausstellung des Malers Giacomo Santiago Rogado (*1979). Pressestelle Kunsthalle Göppingen