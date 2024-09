„Megalopolis” von Francis Ford Coppola: Die Rückkehr einer Ikone

Es soll sein Opus Magnum werden, sein Lebenswerk, nach Jahrzehnten der Planung: das Sci-Fi-Epos „Megalopolis”. Ohne Unterstützung aus Hollywood finanzierte Francis Ford Coppola sein Herzensprojekt mit 120 Millionen Dollar aus eigener Tasche. Denn er wollte es unbedingt, sein vielleicht letztes großes Werk.

Coppola konzentriert seine Schaffenskraft auf monumentale Projekte

„Megalopolis” ist nicht der erste Film, den Starregisseur Francis Ford Coppola selbst finanziert. Schon sein Vietnam-Kriegsepos „Apocalypse Now” drehte er mit eigenem Geld, weil die Filmstudios nicht so wollten wie er. 1979 stand er damit in Cannes im Wettbewerb, der Rest ist Geschichte: Der Film gewann und ging wie auch schon zuvor das Mafia-Epos „Der Pate“ (1972) und der Thriller „Der Dialog“ (1974) in die Filmgeschichte ein.

Seine Filme haben das amerikanische Kino des „New Hollywood“ in den 1970er-Jahren nicht nur mitgestaltet, sondern revolutioniert. Die „Pate“-Trilogie steht sinnbildhaft für filmische Perfektion, „Apocalypse Now” ist eine der radikalsten Auseinandersetzungen mit Krieg und menschlicher Hybris. Doch selbst Filmfans kennen in der Regel nur seine bahnbrechenden Werke, was den Eindruck verstärkt, dass er seine ganze Schaffenskraft auf monumentale Projekte konzentriert – wie nun „Megalopolis”, sein Herzensprojekt.

Kein Studio wollte, also finanzierte er „Megalopolis” selbst

Nach langer Durststrecke ist Coppola jetzt zurück. Seine Premiere feierte „Megalopolis” in Cannes, wo der Film im Rennen um die Goldene Palme zwar Sean Bakers Film „Anora” unterlag, aber allein die Vollendung des Films ist ein Triumph: Coppola kämpfte über 40 Jahre um die Realisierung des Science-Fiction-Epos und finanzierte es mit 120 Millionen Dollar komplett selbst. Dafür verkaufte er sogar Teile seines Wein-Imperiums.

Ich liebe den Film. Ich glaube, es ist ein Film wie „Apocalypse Now” geworden, den die Leute über viele Jahre lang sehen werden - je öfter man ihn sieht, desto interessanter wird er.

Es ist mehr als ein Comeback; es ist ein kulturelles Statement

Coppola hat sich nie mit den Erwartungen der Filmindustrie zufriedengegeben. Seine Schaffensphilosophie stand immer im Zeichen der Unabhängigkeit, des Experimentierens und des Wunsches, Geschichten zu erzählen, die nicht nur unterhalten, sondern die Zuschauer intellektuell und emotional herausfordern.

Regisseur Francis Ford Coppola im Gespräch mit Schauspieler Adam Driver am Set von „Megalopolis“. Driver spielt in diesem ambitionierten Projekt die Hauptrolle als Architekt, der nach dem Zusammenbruch von New York eine utopische Stadt neu aufbauen will. Pressestelle Phil Caruso 2024 Lionsgate/Constantin Film

Mit Megalopolis scheint er genau das zu tun: eine Zukunftsvision zu präsentieren, die nicht in Franchise-Formate oder einfache narrative Schablonen passt, sondern sich den großen Fragen der Menschheit widmet. Aber was passiert, wenn ein Regisseur, der einst das Medium formte, in eine neue Zeit zurückkehrt – in eine Zeit, in der das Filmschaffen mehr denn je von Markt-Logiken bestimmt werden?

Eine Rebellion gegen den Mainstream

In einer Zeit, in der das Kino zunehmend von den seichten Inhalten massenkompatibler Blockbuster und Streaming-Diensten dominiert wird, wagt es Coppola, einen Film zu schaffen, der sich mit Utopien auseinandersetzt: Eine utopische Vision einer Stadt im Gegensatz zur düsteren Realität. Er stellt die Frage, ob der Mensch überhaupt in der Lage ist, sich eine ideale Welt zu schaffen. Diese Rückkehr zu tiefgründigen Themen ist fast schon eine Rebellion gegen den Mainstream.

Was die Studios heute machen, ist Coca-Cola. Sie wissen, dass es eine gute Chance gibt, dass sie Geld verdienen, solange der Geschmack gleich bleibt. Aber Kunst ist chaotisch. Wenn es effizient ist, läuft etwas schief.

Denn die Filmindustrie wird von Großproduktionen dominiert, deren Hauptziel es ist, Kassenrekorde zu brechen. Künstlerische Ambitionen werden oft zugunsten des sicheren finanziellen Erfolgs geopfert. In diesem Kontext ist Coppolas Rückkehr ein deutliches Zeichen: Es gibt noch Raum für originäre Visionen im Kino, auch wenn sie sich dem Zeitgeist widersetzen.

Es ist eine Kunst das Scheitern auch zu wagen

Ein weiterer Aspekt von Coppolas Entscheidung, Megalopolis zu realisieren, ist das Risiko des Scheiterns. Dieses Potenzial des Scheiterns ist jedoch auch Teil von Coppolas Genie. Er ist ein Regisseur, der immer bereit war, seine Karriere und sein persönliches Vermögen zu riskieren, um Filme zu machen, die ihm wichtig sind. Diese Haltung ist geblieben, seine künstlerische Vision gegen alle Widerstände zu verteidigen.

Regisseur Francis Ford Coppola am Set von „Megalopolis“. Der visionäre Filmemacher arbeitet an einem seiner ehrgeizigsten Projekte, das die Themen Utopie, Architektur und gesellschaftliche Erneuerung in einer futuristischen Welt behandelt. Dabei kehrt er mit diesem Film zu seinem charakteristischen, epischen Erzählstil zurück. Pressestelle Phil Caruso 2024 Lionsgate / Constantin Film

Egal wie der Erfolg an der Kinokasse ausfällt: Der Regisseur hat noch einmal Großes gewagt und Lebensdrang bewiesen. Es könnte der letzte Film der mittlerweile 85-jährigen lebenden Legende Francis Ford Coppola sein. Jetzt ist er erstmal wieder zurück und sein Lebensprojekt ist realisiert.

„Megalopolis“, ab 26. September 2024 im Kino