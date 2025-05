Arte-Webserie „Eingelocht“: Drama auf dem Minigolfplatz

Die Minigolf-Weltmeisterschaft wird dieses Jahr in Deutschland ausgetragen. Aber auch in der Freizeit ist Minigolf äußerst beliebt, ob in der Schwarzlichtvariante, als „Adventure-Minigolf“ oder als klassischer Ausflug auf den Betonplatz. Da können sich dann auch Dramen abspielen oder Komödien. In sechs kurzen Episoden erzählt „Eingelocht“ von komischen Begegnungen auf dem Minigolfplatz.

Wer regelmäßig den Minigolfplatz besucht, bei dem verläuft das Leben auch sonst in geordneten Bahnen, könnte man meinen. So wie Gilles, der den großen leeren Parkplatz vor dem Minigolf Einbahnstraße für Einbahnstraße abfährt, bis er schließlich bei den beiden einzigen vorhandenen Autos ankommt und zwischen ihnen ein kompliziertes Einparkmanöver startet. Typisch deutsch? Nein! Bei „Eingelocht“ („Au Fond du trou“) handelt es sich vielmehr um eine sehr französische Serie. Aber sie macht den Minigolfplatz zu einem universellen Begegnungsort mit mal absurder und mal eher leiser Komik. Der suspekte Personal-Recruiter Gilles führt mit Faïza ein Vorstellungsgespräch entlang der 18 Löcher des Minigolfplatzes. Arte Gilles zum Beispiel hat Faïza zum Bewerbungsgespräch auf den Minigolfplatz eingeladen. Das allein erscheint verrückt genug, aber was hat man im. Zusammenhang mit Teamgeist und Leistungsdruck nicht schon alles erlebt? Und dann löchert er sie mit unverschämten Fragen, vorzugsweise immer kurz vorm Schlag. Minigolf-Duell um eine Niere Kaum hat man sich auf die slapstickhafte Szenerie eingestellt, lernt man auch schon die Schwestern Anouk und Cécile kennen. Sie wollten sich eigentlich darüber unterhalten, wer von beiden dem kranken Bruder eine Niere spendet. Und sie enden in einem überspitzten Minigolfduell, bei dem die Niere zum Wetteinsatz wird. Die Verliererin soll spenden. Und die Nerven liegen blank. Mit dem Golfschläger in Händen müssen Anouk und Cécile entscheiden, wer von ihnen ihrem Bruder Antoine eine Niere spendet. Arte Beziehungsdramen und Peinlichkeiten auf gepflegtem Kunstrasen Dass das französische Original nur untertitelt und nicht synchronisiert wird, fällt bei den rund 14-minütigen Episoden kaum ins Gewicht. Es unterstützt eher den Charme der Serie. In einer gepflegten Kunstrasen-Kulisse erzählt jede Folge von Zweierkonstellationen: von größeren und kleineren Beziehungsdramen, Peinlichkeiten oder Entgleisungen. Sie zeigen Menschen, für die Spiel und Ernst aus unterschiedlichen Gründen zusammen fallen: Ein Paar erzählt stolz von seiner „Tour de France“ über alle rund 1.500 Mingolfplätze Frankreichs, was sich als Versuch entpuppt, eine verdruckste Liebe irgendwie am Leben zu halten. Bei anderen endet ein erstes Date fast in einem Fiasko, weil die Frau beim Ball rausholen in einen Hundehaufen greift. Freizeit im Frühjahr Einlochen oder ausrasten: Das Leben als Minigolf-Spiel Die Minigolf-Saison beginnt. Zeit für die Frage aller Fragen: Wozu tut man sich das an? Die Antwort ist deprimierend einfach: Ein Leben ohne Minigolf ist möglich, aber sinnlos. 18:30 Uhr SWR Kultur am Abend SWR Kultur Schräger Humor und hintergründige Leichtigkeit Die Paare laufen sich zwar buchstäblich über den Weg, aber über die verschiedenen Episoden treten sie nur lose miteinander in Kontakt. Dabei müssen sie mit jeder neuen Bahn Herausforderungen meistern wie Ehrgeiz, Verbissenheit, Ungeduld, und die Frage: Warum scheitert man immer wieder am gleichen Loch? Das ganz normale Leben also. Aus diesem komischen Kontrast gewinnen Regisseur Maxime Chamoux und Autor Sylvain Gouverneur Szenen voll schrägem Humor und hintergründiger Leichtigkeit. Da würde man sogar noch eine zweite Platzrunde buchen. „Eingelocht“ in der Arte-Mediathek