Stückentwicklung „Unter anderen Umständen“ am Theater Konstanz

Wenngleich Giuseppe Verdis große Oper “Don Carlos“ mittlerweile zu den beliebtesten Werken des Komponisten gehört, dieses ursprünglich für Paris als „Grande Opéra“ komponierte Geschichtspanorama nach Schillers gleichnamigem Drama ist ein „Work in Progress“ geblieben, das mehrfach über- und bearbeitet wurde. Das Theater Freiburg hat sich in diesem Sinne ebenfalls an eine neue Version der vieraktigen italienischen Fassung mit ergänzenden Texten des österreichischen Dramatikers Thomas Köck in der Regie von Michael von zur Mühlen und der musikalischen Leitung von André de Ridder gewagt.