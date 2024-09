Salzburger Stier 2024: Preisträgerin Deutschland

per Mail teilen

Der Internationale Kabarettpreis "Salzburger Stier 2024" ging für Deutschland an Tina Teubner

Moderation: Dominic Deville

(Ausschnitte der Aufzeichnung vom 4. Mai 2024 im Stadttheater Olten in der Schweiz)

Multitalent Tina Teubner, Jahrgang 1966, begnadete Melancholikerin mit ausgeprägter Tendenz zu humorvollen Lösungen, studierte Musiktherapie in Wien sowie Geige in Düsseldorf und Münster. Da sich schon früh abzeichnete, dass sie nicht anders konnte, als im Drama die Komik und in der Komik das Abgründige zu entdecken, war klar, dass ihre künstlerische Heimat das Kabarett ist.